Индекс Украинской биржи в четверг снизился почти на 3%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 13 сентября снизился на 2,85% – до 1009,71 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 54,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 12,6 млн грн, на срочном рынке – 42,3 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Енакиевского метзавода (-2,01), "Азовстали" (-3,85%), "Центрэнерго" (-3,43%).

Индекс ПФТС по итогам торгов четверга вырос на 0,72% – до 377,84 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 88,9 млн грн, при этом объем торгов ОВГЗ составил 86,7 млн грн, облигациями предприятий – 1,2 млн грн.

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