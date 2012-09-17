«Газтек» купил пакет акций «Житомиргаза» за 16 млн грн

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 15,864% госпакета акций ПАО «Житомиргаз», заплатив за пакет 16 млн грн (стартовая цена составляла 9,7 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Таким образом, в результате данной покупки "Газтек" сконцентрировал в своей собственности около 50,93% акций «Житомиргаза» (до приватизационного конкурса "Газтеку" принадлежало 35,069% акций облгаза).

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест", которая готова была приобрести госпакет «Житомиргаза» за 15,9 млн грн .

Напомним, покупатель госпакета «Житомиргаз» будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,4 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Житомиргаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Житомирской области.

15,8642% акций ПАО «Житомиргаз» было передано для приватизации ФГИУ, 35,0738% принадлежало ЗАО «Газтек» (г. Киев), 24,3% находилось в собственности ПАО «Хмельницкгаз».