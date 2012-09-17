«Нафтогаз» намерен выкупить у «Укрэксимбанка» ОВГЗ на 3,027 млрд грн
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена осуществить семь закупок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» на сумму 3,027 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте государственных закупок.
ОВГЗ будут реализованы семью лотами. В тендере принимает участие один участник.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.
В январе-июне 2012 года «Укрэксимбанк» по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 16% – до 64,285 млн грн.