Приватизация предприятий "Укроборонпрома" не начнется ранее 2015 года

Приватизация предприятий оборонно-промышленного комплекса, входящих в состав Государственного концерна "Укроборонпром" не начнется ранее 2015 года.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщила заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Татьяна Хрипко.

По ее словам, сейчас «Укроборонпром» проводит всесторонний анализ деятельности предприятий, включенных в состав Концерна. «По результатам этого анализа, уже до конца года в отношении многих убыточных предприятий будет принято решение о ликвидации или объединении с другими предприятиями. Процесс этот сложный, поскольку многие предприятия «Укроборонпрома» имеют статус стратегически или же не подлежат приватизации. В результате любые решения по ним требуют внесения в закон Украины, либо постановления Кабинета министров», - отметила Т.Хрипко и добавила: "Следующим шагом будет корпоратизация жизнеспособных предприятий с обязательным условием сохранить их в госсобственности. Произойти это может не ранее 2014-2015 год. Только после этого, мы, возможно, подойдем к вопросу приватизации отдельных предприятий ОПК".

Т.Хрипко так же напомнила, что в настоящее время разрабатывается госпрограмма развития ОПК Украины до 2017 года. Она предположила, что данная программа будет утверждена до конца текущего года.

Справка УНИАН. Концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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