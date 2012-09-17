Индекс Украинской биржи снизился на 0,59%, индекс ПФТС повысился на 1,71%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 17 сентября снизился на 0,59% – до 1093,21 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 89 млн грн, из них на фондовом рынке – 50,1 млн грн, на срочном рынке – 38,9 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохимического завода (+0,76%) и «Центрэнерго» (+0,46%). Среди лидеров снижения стоимости акций – «Райффайзен Банк Аваль» (-2,15%), Алчевский металлургический комбинат (-1,44%), Енакиевский металлургический завод (-1,15%).

Индекс ПФТС по итогам торгов понедельника повысился на 1,71% – до 391,46 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 226,4 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 224,8 млн грн, на акции предприятий – 1,15 млн грн, на облигации предприятий – 0,2 млн грн.