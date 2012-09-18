ГИУ выплатило доход за 19-й купонный период по облигациям серий «K»-«Y»

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) выплатило процентный доход за девятнадцатый купонный период по гарантированным государством облигациям серий «K» - «Y» и внесло плату за гарантию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИУ.

Согласно сообщению, ГИУ 15 октября 2008 г. досрочно закончило размещение облигаций указанных серий.

Единая номинальная доходность, по которой были размещены облигации серий «K» - «Y», составила 9,4%.

Привлеченные от размещения средства направлены ГИУ на выполнение своих уставных задач.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.