Игроки фондовых рынков обеспокоены безрезультатными переговорами в еврозоне - эксперты

Участники фондового рынка в понедельник, 17 сентября, проявили обеспокоенность слабыми данными о производственной активности в США и безрезультатными переговорами министров финансов еврозоны о путях выхода из долгового кризиса.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их информации, европейские фондовые индексы завершили торги 17 сентября снижением после существенного подъема по итогам прошлой недели, обусловленного объявлением ФРС об увеличении стимулирования экономики за счет запуска QE3. Сводный индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,3%. По итогам торгов 14 сентября значение индекса достигло максимума с июня 2011 года.

Как сообщают аналитики, американский рынок акций завершил торги понедельника в минусе, что стало первым падением за пять сессий. По-видимому, инвесторы посчитали, что наблюдавшееся на минувшей неделе ралли не оправдано перспективами роста мировой экономики. Индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 опустился на 0,42%.

Аналитики отмечают, что индекс украинских акций UX (-0,6%) в понедельник зафиксировал снижение, тогда как WIG-Ukraine вырос на 1,8%.