«Газтек» купил пакет акций «Черновцыгаза» за 8 млн грн

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания «Газтек» победила в приватизационном конкурсе по продаже 20,393% госпакета акций ПАО «Черновцыгаз», заплатив за пакет 8 млн грн (стартовая цена составляла 6,7 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником было ООО «Инвестиционная компания «Финлекс-Инвест», которое готово было приобрести госпакет «Черновцыгаза» за 7 млн 930 тыс. грн.

Напомним, покупатель госпакета «Черновцыгаз» будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,3 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Черновцыгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Черновецкой области.

На сегодня мажоритарный пакет акций ПАО «Черновцыгаз» разделен на четыре практически одинаковых части по 14,69% каждая, которые находятся в собственности компаний ЧАО "Газтек", ЧАО "Ролюкс", ЧАО "Агропромкомплект", ЧАО "Тернопромсервис".

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. «Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», "Винницагаза".

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. «Газтек» привлек у банка «Надра» (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк «Надра» контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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