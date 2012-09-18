НКЦБФР будет согласовывать кандидатуры руководителей бирж и депозитариев

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила порядок согласования кандидатур руководителей фондовых бирж и депозитариев, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в комиссии, данным документом прописывается порядок представления и перечень документов, предоставляемых заявителем для получения согласования комиссии, условия, которым должен отвечать кандидат на должность руководителя, порядок рассмотрения документов регулятором, а также требования к руководителям фондовых бирж или депозитариев во время их пребывания на должности и т.д.

В частности, утвержденным порядком предусматривается получение сведений об образовании кандидата, участии в других юридических лицах, наличие корпоративных прав, случаи административной ответственности, сведения о семье и т.п.

Как отметили в комиссии, данный документ был разработан регулятором на выполнение норм части четвертой статьи 27 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке». В ближайшее время проект решения будет обнародован на официальном сайте комиссии,

По словам директора департамента регулирования деятельности торговцев ценными бумагами и фондовых бирж НКЦБФР Олега Науменко, на данное время комиссия уже получила и учла "пожелания к содержанию документа от ведущих профучастников, среди которых Украинская биржа, Национальный депозитарий, ПАРД, Ассоциация «Фондовое партнерство» и учли их предложения".