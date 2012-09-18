Украинская биржа может приостановить торги в знак несогласия с законом о депозитарной системе

Биржевой совет "Украинской биржи" большинством голосов принял решение провести опрос участников торгов о необходимости приостановки торговли на 2 часа на всех сегментах "Украинской биржи" в знак несогласия с принятой Верховной Радой редакцией закона "О депозитарной системе Украины".

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении биржевого совета биржи.

"Мнение рынка о необходимости приостановки торгов мы будем рассматривать как подтверждение правильности и необходимости предлагаемых нами действий, а также как оказание доверия Биржевому совету определить конкретную дату и время приостановки", - отмечается в обращении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе биржи, окончательное решение по результатам опроса участников торгов о их приостановке будет принято биржевым советом сегодня вечером или завтра утром.

Напомним, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр.

По мнению ряда участников рынка, таким образом создается государственная монополия на такие рыночные функции, как клиринг и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами. В частности, по словам председателя правления «Украинской биржи» Олега Ткаченко, рынок не сможет работать по установленным законом «О системе депозитарного учета ценных бумаг» правилам. Одной из принципиальных ошибок данного закона, по его мнению, является то, что "на деньги НБУ фактически создается монополист не только по расчетам, но и по клирингу", а это значит, что данная структура-монополист перебирает на себя и услуги центрального контрагента. "Я, например, не слышал, чтобы кто-то из представителей рынка просил об этом", - отметил О. Ткаченко.

На данное время информация о том, подписан ли данный закон Президентом Украины, отсутствует.

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