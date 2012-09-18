Отсутствие валютных ОВГЗ на аукционе лишает размещение интриги — эксперт

Отсутствие предложения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционе 18 сентября лишает размещение интриги, говорится в комментарии специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы.

«Очередной скучный аукцион на фоне не совсем оптимистичного рынка. Отсутствие валютных бумаг лишает размещение интриги и позволяет не отвлекаться на него на протяжении дня», - отметил эксперт.

С.Фурса сообщил, что ставки на рынке по-прежнему гораздо выше, чем доходность по ОВГЗ, предлагаемым Минфином. «Да и занимать на внутреннем рынке под 20% для правительства, особенно учитывая его уверенность в устойчивости курса гривни, глупо, так как внешние рынки наполнены ликвидностью и способны обеспечить пополнение запасов казны, если Минфин в этом нуждается», - подчеркнул он.

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» отмечают, что в текущих рыночных условиях инвесторы не проявляют интерес к долгосрочным гривневым бумагам, тогда как спрос на валютные и индексированные ОВГЗ, которые Минфин в последнее время редко выставляет на продажу, потенциально возможен.

По их мнению, потенциальный спрос мог бы также возникнуть и по краткосрочным гривневым облигациям, размещение которых последний раз проводилось в июле.

В «ИНГ Банк Украина» сообщили, что уровень ликвидности банковской системы за неделю вырос на 22% – до 19,2 млрд грн, вызвав снижение стоимости краткосрочных заимствований (ставка по кредитам «овернайт» упала до 13%), при этом стоимость долгосрочных ресурсов осталась практически неизменной (ставка по 1-месячным кредитам остается выше 25%).

Рост ликвидности, по словам аналитиков банка, был обусловлен погашением на прошлой неделе обязательств на 2,4 млрд грн, а также рефинансированием Нацбанка на 950 млн грн.

«При этом рост ликвидности не оказал никакого влияния на кривую доходности. Таким образом, поступление заявок по рыночным ставкам на сегодняшнем аукционе остается крайне маловероятным», - говорят в «ИНГ Банк Украина».

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционе 18 сентября планирует предложить к продаже облигации внутреннего государственного займа сроком обращения 5 и 7 лет.

Ранее, на аукционе по продаже ОВГЗ 11 сентября, Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 160 млн грн за счет размещения индексированных ОВГЗ со сроком погашения 9 сентября 2015 года. Доходность составила 9,3%. При этом спрос на гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет отсутствовал.

По данным Государственной казначейской службы, с начала этого года по 3 сентября поступления в госбюджет от проведения правительственных заимствований составили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - от внутренних, 23,979 млрд грн - от внешних). За указанный период на погашение госдолга было направлено 45,107 млрд грн, расходы на обслуживание - 15,253 млрд грн.