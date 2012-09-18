Индекс Украинской биржи снизился на 2,40%, индекс ПФТС повысился на 0,65%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 18 сентября снизился на 2,40% – до 1066,94 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 69,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,7 млн грн, на срочном рынке – 45,6 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Азовстали" (-3,42%), Алчевского меткомбината (-3,26%), "Укрнафты" (-2,85%) и пр.

Индекс ПФТС по итогам торгов вторника повысился на 0,65% – до 394,00 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 806,2 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 802,9 млн грн, на акции предприятий – 1,4 млн грн, на облигации предприятий – 1,8 млн грн.