НАБУ критикует предложение "Украинской биржи" прекратить работу

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ), которая представляет 94 банка, критикует предложение "Украинской биржи" прекратить работу в связи с принятием Верховной Радой Закона "О депозитарной системе Украины". Как отмечается в переданном УНИАН заявлении НАБУ, ассоциация "удивлена призывами некоторых игроков рынка приостановить торги на одной из украинских бирж в связи с их несогласием с отдельными положениями Закона о системе депозитарного учета ценных бумаг, который после одобрения Верховной Радой отдан на подпись Президенту Украины".

В связи с этим в ассоциации заявили, что "НАБУ всегда выступала и выступает за цивилизованный диалог для решения спорных вопросов, который исключает такие вещи, как забастовки, бойкот и другие методы давления на участников рынка и регулятора рынка".

В НАБУ также напомнили, что "ассоциация консолидировала позицию системы и вместе с другими участниками рынка обратилась с открытым письмом к Президенту Украины с просьбой поддержать идею создания единого депозитария и передать контроль за ним регулятору, чтобы гарантировать максимальную прозрачность и эффективность деятельности новосозданной структуры".

Напомним, биржевой совет "Украинской биржи" большинством голосов принял решение провести опрос участников торгов о необходимости приостановки торговли на 2 часа на всех сегментах "Украинской биржи" в знак несогласия с принятой Верховной Радой редакцией закона "О депозитарной системе Украины". Окончательное решение по результатам опроса участников торгов о их приостановке будет принято биржевым советом сегодня вечером или завтра утром.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр.

По мнению ряда участников рынка, таким образом создается государственная монополия на такие рыночные функции, как клиринг и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами. В частности, по словам председателя правления «Украинской биржи» Олега Ткаченко, рынок не сможет работать по установленным законом «О системе депозитарного учета ценных бумаг» правилам. Одной из принципиальных ошибок данного закона, по его мнению, является то, что "на деньги НБУ фактически создается монополист не только по расчетам, но и по клирингу", а это значит, что данная структура-монополист перебирает на себя и услуги центрального контрагента. "Я, например, не слышал, чтобы кто-то из представителей рынка просил об этом", - отметил О. Ткаченко.

На данное время информация о том, подписан ли данный закон Президентом Украины, отсутствует.