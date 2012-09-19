Украинская биржа: большинство участников торгов высказались за приостановку работы

Подавляющее большинство участников торгов на Украинской бирже поддержали предложение биржевого совета о приостановке торгов на 2 часа в связи с принятием Верховной Радой Закона "О депозитарной системе Украины". Как сообщили УНИАН в пресс-службе биржи, таковы результаты проведенного вчера опроса. В соответствии с информацией пресс-службы, за приостановку торгов высказалась 55 участников, что составляет 98,66% от общего количества участников торгов на бирже.

Как отметили в пресс-службе, сегодня планируется провести заседание биржевого совета, на котором будет принято окончательное решение о дальнейших действиях.

Напомним, биржевой совет "Украинской биржи" большинством голосов принял решение провести 18 сентября опрос участников торгов о необходимости приостановки торговли на 2 часа на всех сегментах "Украинской биржи" в знак несогласия с принятым Верховной Радой редакцией закона "О депозитарной системе Украины".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр.

По мнению ряда участников рынка, таким образом создается государственная монополия на такие рыночные функции, как клиринг и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами. В частности, по словам председателя правления «Украинской биржи» Олега Ткаченко, рынок не сможет работать по установленным законом «О системе депозитарного учета ценных бумаг» правилам. Одной из принципиальных ошибок данного закона, по его мнению, является то, что "на деньги НБУ фактически создается монополист не только по расчетам, но и по клирингу", а это значит, что данная структура-монополист перебирает на себя и услуги центрального контрагента. "Я, например, не слышал, чтобы кто-то из представителей рынка просил об этом", - отметил О. Ткаченко.

На данное время информация о том, подписан ли данный закон Президентом Украины, отсутствует.