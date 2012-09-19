ФГИУ 10-12 октября реализует на биржах госпакеты 16 газопоставляющих компаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует 10-12 октября т.г. реализовать на фондовых биржах миноритарные госпакеты акций 16 газопоставляющих компаний, сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 19 сентября т.г. В соответствии с обнародованным в издании информационным сообщением, 10 октября т.г. на фондовой бирже "Иннэкс" планируется выставить 7,379 % акций ПАО "Гусятингаз", 5,99 % ПАО "Монастырскгаз", 3,856 % ПАО "Бучачгаз", 10,974 % ПАО "Зборивгаз". 11 октября т.г. на Восточно-Европейской фондовой бирже планируется выставить на продажу 7,013 % госпакет акций ПАО "Криворожгаз", 0,708 % ПАО "Тернопольгаз", 7,6 % ПАО "Ривнегаз", 6,341 % "Закарпатгаз", 1,357 % ПАО "Залищикигаз", 4,959 % "Тернопольгоргаз". 12 октября на фондовой бирже ПФТС планируется выставить 2,554 % госпакет акций ПАО "Львовгаз", 9,906 % ПАО "Харьковгоргаз", 1,978 % ПАО "Подволочискгаз", 1,20% ПАО "Днепрогаз", 7,49 % ПАО "Збаражгаз", 2,701 % ПАО "Чорткивгаз".

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