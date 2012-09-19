«Газтек» купил 23,416% акций «Волыньгаза»

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 23,416% госпакета акций ПАО «Волыньгаз», заплатив за пакет 25 млн 50 тыс. грн (стартовая цена составляла 24,3 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Таким образом, в результате данной покупки "Газтек" сконцентрировал в своей собственности около 37,86% акций «Волыньгаза» (до приватизационного конкурса "Газтеку" принадлежало 14,44% акций облгаза).

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании. Вторым участником была ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест", которая готова была приобрести госпакет «Волыньгаза» за 24 млн 800 тыс. грн.

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена на четыре шага. Размер одного шага составил 250 тыс. грн.

Напомним, покупатель госпакета «Волыньгаза» будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,6 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Волыньгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Волынской области.

На сегодняшний день мажоритарный пакет акций ПАО «Волыньгаз» разделен на четыре практически одинаковые части - по 14% каждая, которые находятся в собственности компаний ЧАО "Газтек", ЧАО "Ролюкс", ЧАО "Агропромкомплект", ЧАО "Тернопромсервис".

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. «Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», "Винницагаза".

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. «Газтек» привлек у банка «Надра» (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк «Надра» контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.