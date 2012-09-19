Аукцион по Борщаговскому химфармзаводу перенесен на 17 октября

Приватизационный аукцион по продаже 29,95% акций научно-производственного центра «Борщаговский химико-фармацевтический завод» (г. Киев) перенесен с 25 сентября на 17 октября т.г. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам заместителя председателя КГГА Александра Пузанова, в киевскую администрацию обратились несколько компаний с просьбой предоставить дополнительное время, чтобы сделать надлежащий due diligence завода. "Поскольку город желает провести действительно открытую и прозрачную продажу, мы пошли навстречу потенциальным инвесторам", - отметил он.

Напомним, 29,95% акций научно-производственного центра «Борщаговский химико-фармацевтический завод» принадлежат территориальной общине города.

Аукцион должен был быть проведен на площадке «Украинской межбанковской валютной биржи», стартовая цена пакета была установлена на уровне 278,331 млн грн.

Справка УНИАН. «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» занимается производством и реализацией свыше 100 наименований лекарственных препаратов: препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, центральной нервной системы, витаминов, анальгетиков, сорбентов и других лекарств. За год предприятие производит около 200 млн упаковок таблеток, 4 млн упаковок сиропов, 15 млн упаковок антибиотиков в капсулах, 14 млн флаконов стерильных антибиотиков. Продукция завода экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Уставный капитал акционерного общества составляет 19,03 млн грн, номинал акции – 1 839 грн.