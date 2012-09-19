Украинская биржа 20 сентября приостановит торги на один час

Биржевой совет «Украинской биржи» принял решение считать результат проведенного опроса участников торгов на бирже достаточным основанием для принятия решения о приостановке биржевых торгов и обязать правление ПАО «Украинская биржа» приостановить торги с 10:00 до 11:00 20 сентября т.г., сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Напомним, биржевой совет "Украинской биржи" большинством голосов принял решение провести 18 сентября опрос участников торгов о необходимости приостановки торговли на всех сегментах "Украинской биржи" в знак несогласия с принятой Верховной Радой редакцией закона "О депозитарной системе Украины".

Подавляющее большинство участников торгов на «Украинской бирже» поддержали предложение биржевого совета о приостановке торгов в связи с принятием Верховной Радой Закона "О депозитарной системе Украины". В соответствии с информацией пресс-службы биржи, за приостановку торгов высказались 55 участников, что составляет 98,66% от общего количества участников торгов на бирже.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр.

По мнению ряда участников рынка, таким образом создается государственная монополия на такие рыночные функции, как клиринг и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами. В частности, по словам председателя правления «Украинской биржи» Олега Ткаченко, рынок не сможет работать по установленным законом «О системе депозитарного учета ценных бумаг» правилам. Одной из принципиальных ошибок данного закона, по его мнению, является то, что "на деньги НБУ фактически создается монополист не только по расчетам, но и по клирингу", а это значит, что данная структура-монополист перебирает на себя и услуги центрального контрагента. "Я, например, не слышал, чтобы кто-то из представителей рынка просил об этом", - отметил О. Ткаченко.

На данное время информация о том, подписан ли данный закон Президентом Украины, отсутствует.