Украинский фондовый рынок в среду снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 19 сентября снизился на 0,98% – до 1056,49 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 70,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 34 млн грн, на срочном рынке – 36,8 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Енакиевского метзавода (-2,47%), "Укрсоцбанка" (-2,35%), "Укрнафты" (-1,85%) и пр.

Индекс ПФТС по итогам торгов вторника снизился на 0,38% – до 392,52 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 638,9 млн грн.