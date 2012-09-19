В Минфин пока не поступало обращений о покупке акций «Укргазбанка» и банка «Киев»

В Министерство финансов Украины пока не поступало обращений относительно покупки пакетов акций АБ «Укргазбанк» и АКБ «Киев», сообщили агентству УНИАН в министерстве.

«На сегодня в Минфин не поступало обращений от потенциальных покупателей по поводу приобретения пакетов акций АБ «Укргазбанк» и ПАО «АКБ « Киев», - сказали в министерстве.

Напомним, что в конце июля 2012 года Министерство финансов объявило тендер по отбору компании-консультанта в вопросе приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев» для «проведения оценки пакетов акций АБ «Укргазбанк» и ПАО «АКБ «Киев», предоставления рекомендаций по порядку проведения и подготовки плана продажи пакетов акций этих банков, отбора стратегических инвесторов и решения других вопросов, связанных с продажей пакетов акций этих банков».

При этом согласно Протоколу раскрытия предложения конкурсных торгов, размещенном на веб-портале «Государственные закупки», свои услуги в качестве консультанта в данном вопросе, предложила только компания Deloitte (ООО «Делойт и Туш»). Компания запросила за свои услуги 16,187 млн грн (с НДС). Однако с учетом того, что предложение компании было единственным, проведенный Минфином тендер считается недействительным.

Дата проведения повторного тендера по отбору консультанта пока неизвестна.

Справка УНИАН. В 2009 году Кабмин потратил около 18 млрд грн бюджетных средств на докапитализацию трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В результате Минфин Украины стал мажоритарным акционеров в каждом из этих финучреждений. Несмотря на вливание значительных сумм в капитал указанных банков, так и не удалось возобновить их нормальную работу. На сегодня все они нуждаются в дополнительной капитализации, которая оценивается в 12,5 млрд грн.

14 сентября 2011 года Кабмин своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк.