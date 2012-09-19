Торги на фондовых площадках в среду проходили достаточно противоречиво - эксперт

Торги на фондовых площадках в среду, 19 сентября, проходили достаточно противоречиво.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, «европейские индексы в отсутствие драйверов для движения в ту или иную сторону в среду попеременно кочевали вокруг уровней закрытия вторника. В то же время, российские и украинские игроки предпочли сегодня продажи».

Как отметила аналитик, наибольшие потери на Украинской бирже в среду понесли бумаги «Укрнафты» (-1,85%), «Укрсоцбанка» (-2,35%) и Енакиевского МЗ (-2,47%). Хуже рынка выглядели «Центрэнерго» (-1,36%) и «Мотор Сич» (-1,33%). Вопреки общей динамике умеренный рост показали акции Авдеевского КХЗ (+0,41%).

По мнению Я.Лаврик, «новостной фон в торговую сессию среды можно охарактеризовать как скудный. Инвесторы продолжают ожидать решения по Греции, которое тройка кредиторов должны огласить в конце сентября».

Аналитик подчеркнула, что после абсолютно бедных на статистику понедельника и вторника сегодняшний день показался довольно щедрым на статистические данные. Так, во второй половине сессии были опубликованы показатели по рынку недвижимости США, оказавшиеся неоднозначными. Продажи существующих домов в августе выросли на 7,8% до 4,82 млн., что заметно лучше прогнозов. Рост разрешений на строительство также превзошел ожидания. В то же время, такой показатель, как закладки новых домов, оказался хуже консенсус-прогноза.

По информации Я.Лаврик, в четверг трейдеров ожидает целый блок данных по Европе и США, что, возможно, даст повод для спекуляций и более активных движений. «О реакции рынка на эту статистику судить сложно, так как информация может интерпретироваться по-разному, как с точки зрения QE3, так и с точки зрения состояния экономики», - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 19 сентября, снизился на 0,98% – до 1056,49 пункта. Общий объем торгов составил 70,8 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,38% – до 392,52 пункта. Общий объем торгов составил 638,9 млн грн.

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