Решение Украинской биржи приостановить торги добавило рынку негатива - эксперты

Решение Украинской биржи приостановить торги в связи с возможным вступлением в силу закона о депозитарной системе и его разрушительными последствиями для фондового рынка добавило негатива в среду, 19 сентября.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Они отмечают, что, несмотря на умеренно негативный внешний фон, падение на Украинской бирже на открытии в среду превысило 20 пунктов. По итогам торгов индекс UX закрылся снижением. Акции «Лугансктепловоза» (-0,6%) снизились несмотря на крупный заказ от РЖД. Из индексных бумаг вырос лишь Авдеевский КХЗ (+0,4%), хотя по результатам первого полугодия чистый убыток предприятия увеличился и достиг 650 млн грн.

По словам аналитиков, ведущие мировые индексы в среду закрылись небольшим ростом после публикации позитивной макростатистики по рынку недвижимости в США. Продажи домов на вторичном рынке выросли на 7,8% и достигли максимального значения с мая 2010 года. Однако сегодня, после обнародования индекса деловой активности (PMI) Китая, фондовые рынки Азии обвалились. Рост промпроизводства Китая может замедлиться в сентябре, зафиксировав 11-й месяц замедления. Сегодня ожидается выход PMI еврозоны и США.

Напомним, что Биржевой совет Украинской биржи большинством голосов принял решение провести 18 сентября опрос участников торгов о необходимости приостановки торговли на всех сегментах в знак несогласия с принятой Верховной Радой редакцией закона "О депозитарной системе Украины".

Биржевой совет Украинской биржи принял решение считать результат опроса достаточным основанием для приостановки торгов с 10:00 до 11:00 20 сентября т.г.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 19 сентября, снизился на 0,98% – до 1056,49 пункта. Общий объем торгов составил 70,8 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,38% – до 392,52 пункта. Общий объем торгов составил 638,9 млн грн.