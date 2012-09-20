«Украинская биржа» может закрыться из-за закона о депозитарной системе

«Украинская биржа» может закрыться в случае подписания Президентом Украины закона "О депозитарной системе Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава биржевого совета, генеральный директор инвест-компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Он оценил вероятность закрытия «Украинской биржи» в случае вступления в силу данного закона на уровне 70%.

По его словам, данный законопроект окажет резко негативное влияние на инвестиционный имидж Украины, отпугнет от нее международных инвесторов.

И. Мазепа также отметил, что вступление в силу данного закона приведет к закрытию целых сегментов украинского фондового рынка. В частности, из-за проблем, связанных с управлением и активами, скорее всего, прекратит функционирование срочный рынок.

Как сказал управляющий директор инвест-компании «Универ» Алексей Сухоруков, данный закон вводит на рынок некую государственную структуру, которая будет управлять всеми денежными расчетами. В то же время, по его словам, данная структура не сможет с должной оперативностью решать те или иные проблемы, в частности при проведении клиринга. Он также отметил, что вместо того, чтобы создать единый депозитарий на базе Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ) и Национального депозитария Украины, создается какая-то отдельная структура, которая переберет на себя функции данных депозитариев.

«Вместо объединения двух депозитариев у ВДЦБ будет просто отобран бизнес», - отметил А. Сухоруков.

По словам управляющего директора инвестиционной компании Dragon Capital Дмитрия Тарабакина, принятие данного закона в той окончательной редакции, за которую проголосовала Верховная Рада, является «саботажем». «Для чего делать структуру еще хуже, чем она была?» - спрашивает он.

Комментируя заявление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку относительно прекращения сегодня на час работы украинской биржи, Д.Тарабакин отметил, что комиссия «занимает навязанную кем-то позицию». Он также сообщил, что и на народных депутатов при принятии данного закона осуществлялось давление. По его словам, «проблема выше», и участникам рынка было бы неплохо «достучаться туда».

По словам И.Мазепы, цель принятия данного законопроекта - «сесть на денежный поток, который образуется от деятельности не только фондового, но и других финансовых рынков». Он также отметил, что в настоящее время участники рынка думают о разных вариантах своих дальнейших действий, одним из которых может быть внесение поправок в уже принятый закон.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр.

Биржевой совет «Украинской биржи» большинством голосов принял решение провести 18 сентября опрос участников торгов о необходимости приостановки торговли на всех сегментах в знак несогласия с принятой Верховной Радой редакцией закона "О депозитарной системе Украины".

19 сентября биржевой совет биржи принял решение считать результат опроса достаточным основанием для приостановки торгов с 10:00 до 11:00 20 сентября т.г.

Сегодня, 20 сентября, «Украинская биржа» с 10:00 до 11:00 приостановила свою работу.