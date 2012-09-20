Украина доразместила еврооблигации на 600 млн долл.
14:35, 20 сентября 2012Фондовый рынок
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Украина доразместила еврооблигации на 600 млн долл., доходность которых составила 7,461%.
Об этом УНИАН заявили в Министерстве финансов Украины.
“Объем заявок на представленные к размещению еврооблигации превысил сумму размещения более чем в два раза”, - сказал представитель Минфина.
Бумаги были проданы в рамках доразмещения июльского выпуска пятилетних (со сроком погашения 24 июля 2017 года) еврооблигаций на 2 млрд долл. с доходностью 9,25%.
Лид-менеджеры выпуска не изменились. Ими выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.
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