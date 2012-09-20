ГИУ планирует в этом году рефинансировать 1 тысячу кредитов

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) планирует в текущем году рефинансировать 1 тыс. кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам.

Об этом говорится в пресс-релизе ГИУ, переданном УНИАН.

Как указывается в пресс-релизе, с начала текущего года ГИУ рефинансировало 750 ипотечных кредитов на сумму свыше 185 млн грн. С начала сентября ГИУ выкупило 93 кредита.

Вместе с тем ГИУ рассматривает заявки на рефинансирование еще 160 ипотечных кредитов. «Эти тенденции позволяют ГИУ до конца 2012 года довести количество рефинансированных кредитов, которые предоставляются банками-партнерами на приобретение жилья, до 1 тысячи», - говорится в пресс-релизе.

Сегодня ипотечные кредиты по стандартам ГИУ представляют 26 банков из 113 аккредитованных в ГИУ.

В целом ГИУ рефинансировало 8500 кредитов на сумму свыше 1 млрд грн. Средневзвешенная ставки по ипотечным кредитам по программе ГИУ составляет 13,63% годовых. Средняя сумма кредита — 245 тыс. грн. Ставка рефинансирования — 11% годовых.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в январе-августе текущего года рефинансировало 748 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму около 185 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.