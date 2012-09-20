Кабмин выбрал удачный момент для выхода на внешние рынки заимствований - эксперт

Правительство Украины выбрало удачный момент для выхода на внешние рынки заимствований, сообщил агентству УНИАН аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович, комментируя доразмещение Украиной еврооблигаций на сумму 600 млн долл.

«Момент для выпуска был удачно выбран. Снизившиеся на глобальном фоне ставки и сузившиеся спреды позволили привлечь средства, пусть и в ограниченном объеме, под ставку существенно ниже номинальной» - сказал аналитик.

Также Т.Котович, отметил что 2017 год уже и так нагружен внешними выплатами, что могло негативно повлиять на формирование спроса, и, следовательно, снизить объем привлечений.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Украина доразместила еврооблигации на 600 млн долл., доходность которых составила 7,461%.

По информации Министерства финансов Украины, объем заявок превысил сумму доразмещения более чем в два раза.

Бумаги были проданы в рамках доразмещения июльского выпуска пятилетних (со сроком погашения 24 июля 2017 года) еврооблигаций на 2 млрд долл. с доходностью 9,25%.

Лид-менеджеры выпуска не изменились. Ими выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.