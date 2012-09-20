Украинский фондовый рынок в четверг снова снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 20 сентября снизился на 0,86% - до 1047,44 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 58,3 млн грн, из них на фондовом рынке - 26,6 млн грн, на срочном рынке - 31,7 млн грн. Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (-4,00%), Алчевского меткомбината (-1,50%), "Райффайзен Банка Аваль" (-1,36%) и пр. Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 1,65% - до 386,05 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 66,7 млн грн.