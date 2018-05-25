Как украинский фондовый рынок вошел в историю

На этой неделе украинский фондовый рынок сумел сделать то, что еще, кажется, никому не удавалось за всю историю существования мирового рынка ценных бумаг. А именно – он объявил забастовку. Данная акция продлилась всего один час, но теперь с уверенностью можно говорить о том, что украинский рынок вписал свою яркую страницу в мировую историю фондового движения.

В чем же причина таких резких действий украинских последователей дела Уолл-Стрит? По словам самих фондовиков, эта причина имеет одно четкое и устоявшееся название – принятый в начале июля этого года Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг». Точнее, та редакция, в которой он был принят. Так, еще в декабре прошлого года парламент принял в первом чтении проект Закона «О системе депозитарного учета ценных бумаг», который предусматривал создание Центрального депозитария и выделение клиринга в новый вид профессиональной деятельности. Стоит отметить, что над созданием этого документа работала довольно большая рабочая группа, которая состояла из участников рынка и представителей международных институтов. Вроде бы ничего не предвещало каких-то проблем с прохождением законопроекта в ВР во втором чтении, но…

Во время подготовки документа ко второму чтению его редакция претерпела кардинальные изменения, в частности, в структуру фондового рынка был введен новый элемент – Центральный расчетный центр, который должен перебрать на себя все функции по расчетам и клирингу на рынке. Крупные игроки на рынке, та же «Украинская биржа», сразу же выступили против таких изменений, заявив, что таким образом создается государственная монополия на такие рыночные функции, как клиринг и расчеты. Написали и открытое письмо Президенту, сделали ряд заявлений. Но все это не помогло. Законопроект был-таки проголосован с указанными поправками. Поскольку дальше единственной преградой на пути вступления в силу данного закона была лишь подпись Президента, именно за него или за президентское вето развернулась вся последующая борьба.

Учитывая последние действия фондовиков, им не удалось в подковерной борьбе качественно переломить ситуацию в свою пользу. Очевидно, не имея достаточных рычагов для этого, они решились на последний отчаянный и беспрецедентный шаг – прекратить в знак протеста работу «Украинской биржи» на один час. Что и было реализовано в этот четверг. В знак полного консенсуса относительно данной акции был проведен опрос участников торгов биржи, по результатам которого 55 торговцев, доля которых в общем объеме торгов на "Украинской бирже" составляет 98,66%, высказались-таки за одночасовое прекращение торгов.

Параллельно с прекращением торгов представители биржевого совета «Украинской биржи» довольно четко артикулировали свои требования в новом открытом письме Президенту относительно необходимости ветировать данный закон, вернуть его в Верховную Раду с предложениями «устранить нормы, которые будут мешать развитию финансового рынка и нарушать права его участников».

Стоит отметить, что те беспрецедентные шаги, на которые пошли участники «Украинской биржи», не остались незамеченными регулятором рынка и профильными организациями. Так, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выступила с довольно однозначным заявлением «относительно необходимости неуклонного соблюдения действующего законодательства фондовыми биржами». В частности, регулятор сообщил, что в случае «выявления любого факта приостановки фондовыми биржами торгов на основаниях, не предусмотренных действующим законодательством о ценных бумагах, комиссией будут предприняты соответствующие санкции, предусмотренные законодательством о ценных бумагах и Кодексом об административных правонарушениях». Обструкции действия участников «Украинской биржи» были подданы и со стороны профильной Ассоциации украинских фондовых торговцев, а также Национальной ассоциации банков Украины. Однако, очевидно, все эти заявления не возымели должного влияния на зачинщиков одной из первых в истории забастовок фондовых бирж. И в самом деле, на кону, по их словам, стоит очень много. Как отметил председатель биржевого совета Игорь Мазепа, в случае вступления в силу данного закона примерно с 70% долей вероятности можно говорить о том, что «Украинская биржа» будет закрыта.

Однако, несмотря на всю решительность забастовщиков, они очень неохотно говорят о том, кто стоит за всеми этими недружелюбными к ним шагами. Так, на пресс-конференции в этот четверг представители ведущих фондовых компаний рассказывали, что за грозными предупреждениями нацкомиссии относительно них стоят какие-то высшие силы, которые, очевидно, и надавили на нардепов во время принятия данного закона. Но вот что это силы – об этом они предпочитают промолчать. Хотя, конечно, какой-то большой тайны в том, кому этот законопроект выгоден в нынешней редакции, нет. Ни для кого на рынке не секрет, что фактически внесение данных изменений имеет целью сконцентрировать всю клиринговую и расчетную деятельность на фондовом рынке в структурах, контролируемых Национальным банком Украины. Например, в настоящее время деньги клиентов депонируются именно на счетах бирж. После вступления в силу закона деньги клиентов, скорее всего, будут депонироваться уже в структурах, подконтрольных НБУ. Через которые, очевидно, будут идти и все расчеты на рынке. Конечно, все это станет возможным, если Президент не прислушается к призывам фондового сообщества и таки подпишет данный закон. Как бы там ни было, а времени на размышления у него остается все меньше.

Максим Хорунжий