Эксперт не исключает повторный выход Кабмина на внешние рынки заимствований

Правительство Украины, с учетом благоприятной ситуации на внешних рынках заимствований, может повторно выйти с размещением евробондов, считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Она отметила, что исключительно благоприятная ситуация на мировых кредитных рынках позволила Министерству финансов снизить доходность размещения облигаций на 179 б.п. по сравнению с 9,25% по размещенным в июле бумагам этой же серии на сумму 2 млрд долл. При этом, по ее словам, до вчерашнего выпуска у министерства уже было достаточно средств в иностранной валюте для осуществления всех долговых выплат до конца 2012 г. Однако правительство нуждается в дополнительных заимствованиях для погашения внутренних долгов, финансирования дефицита бюджета, а также выплат по внешним долгам в 2013 г.

«По нашим оценкам, правительству необходимо погасить эквивалент 1 млрд долл. по гривневым ОВГЗ до конца 2012 г. и 2,3 млрд долл. в 2013 г.» - говорит Е.Белан.

Также она сообщила, что долговые выплаты правительства в иностранной валюте (в том числе по валютным ОВГЗ и муниципальным еврооблигациям Киева) составят до конца года 1,3 млрд долл. и 6 млрд долл. в 2013 г. Кроме того, НБУ должен выплатить 0,7 млрд долл. до конца этого года и 3 млрд долл. в 2013 г.

«Ввиду высокой нагрузки по выплатам долга, мы полагаем, что правительство продолжит привлекать средства на рынке еврооблигаций до тех пор, пока будут сохраняться благоприятные условия, но также будет осваивать менее привычные источники внешнего финансирования, как, например, двусторонние кредиты и валютные казначейские обязательства, размещаемые среди населения», - сообщила Е.Белан.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Украина доразместила еврооблигации на 600 млн долл., доходность которых составила 7,461%.

По информации Министерства финансов Украины, объем заявок превысил сумму доразмещения более чем в два раза.

Бумаги были проданы в рамках доразмещения июльского выпуска пятилетних (со сроком погашения 24 июля 2017 года) еврооблигаций на 2 млрд долл. с доходностью 9,25%.

Лид-менеджеры выпуска не изменились. Ими выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.