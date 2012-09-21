Еврозона уже практически вошла в рецессию - эксперты

Еврозона уже практически вошла в рецессию.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они подчеркивают, что ВВП еврозоны демонстрирует снижение два квартала подряд, хотя фактическое его значение за третий квартал 2012 года будет опубликовано лишь в ноябре.

После публикации предварительных индексов PMI за сентябрь (в Китае и еврозоне зафиксировано снижение) фондовые рынки в четверг, 20 сентября, незначительно снизились. Однако негативный тон торгов сменился на позитивный на азиатской сессии.

Как объясняют аналитики, для обоих регионов значение PMI ниже 50 означает снижение деловой активности и, в конечном итоге, снижение либо замедление ВВП. Исторически показатели PMI и ВВП имеют высокую взаимозависимость.

По мнению аналитиков, для Украины важнейшим событием в четверг оказалось размещение евробондов на 600 млн долл. по ставке 7,5%, что на 1,8 пункта ниже, чем при размещении еврооблигаций в июле. Привлеченными средствами правительство сможет до конца года обеспечить себя валютой для погашения обязательств и, таким образом, снизить давление на курс гривни.

Аналитики отмечают, что на Украинской бирже вчера торги открылись с задержкой на 45 минут с целью привлечь внимание Президента не подписывать Закон «О депозитарной системе Украины». Кроме того, активно торговались акции банка «Форум» (-3,6%) на заявлении нового инвестора о выкупе акций у миноритариев. Из других новостей - убыток Aвдеевского КХЗ (-0,3%) во втором квартале в 41 млн долл. превысил ожидания.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 20 сентября, упал на 0,86% - до 1047,44 пункта. Общий объем торгов составил 58,3 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 1,65% - до 386,05 пункта. Общий объем торгов составил 66,7 млн грн.