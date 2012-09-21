Кабмин оформил доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл.

Кабинет министров Украины своим постановлением (№875 от 17 сентября 2012 г.) оформил доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму выпуска евробондов до 2,6 млрд долл. с 2 млрд долл., с погашением в июле 2017 года. Постановление обнародовано на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, основная сумма евробондов была размещена под 9,25% годовых, а их доразмещение проходило по ставке выше номинала, что, в результате, позволило получить доходность довыпущенных бумаг на уровне 7,46% годовых.

Лид-менеджерами размещения еврооблигаций выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Сбербанк России/Тройка диалог и VTB Capital.

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