Заявки на покупку евробондов при доразмещении подали 80 инвесторов на 1,4 млрд долл.

Заявки на покупку евробондов Украины во время их доразмещения 19 сентября т.г. подали 80 инвесторов на общую сумму 1,4 млрд долл. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

“Дополнительное размещение еврооблигаций произошло в течение одного дня благодаря позитивной рыночной конъюнктуре и удачно выбранному времени для размещения, - говорится в сообщении Минфина. - Для обеспечения максимальной гибкости соглашение было объявлено без ориентира по объему с индикативной ценой размещения 107,125% от номинала.... Когда объем книги заявок достиг 1,4 млрд долларов США с заказами от более чем 80 международных инвесторов, книга заявок была закрыта”.

Доходность доразмещенных бумаг составила 7,46%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №875 от 17 сентября 2012 г. оформил доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму выпуска евробондов до 2,6 млрд долл. с 2 млрд долл., с погашением в июле 2017 года.

В Минфине указывают, что это наибольшее размещение евробондов Украиной, включая многотраншевые размещения.