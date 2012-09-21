Индекс Украинской биржи в пятницу вырос почти на 2%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 21 сентября повысился на 1,96% - до 1068,02 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 62,9 млн грн, из них на фондовом рынке - 13,8 млн грн, на срочном рынке - 49 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Енакиевского метзавода (+4,27%), Алчевского меткомбината (+2,86%), Авдеевского коксохима (+2,41%) и пр.

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,18% - до 385,38 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 299,6 млн грн.