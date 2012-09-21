АМКУ оштрафовал компанию Lanebrook на 420 тыс. грн
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию Lanebrook Limited (Кипр), управляющую контрольным пакетом акций компании Evraz, на общую сумму 420 тыс. грн за нарушение антимонопольного законодательства.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба комитета.
Согласно сообщению, в частности, компания Lanebrook Limited была оштрафована АМКУ на сумму 210 тыс. грн за нарушение конкурентного законодательства в виде осуществления концентрации путем приобретения, через компанию Polyworld (Кипр), акций компаний Paleto Capital Limited, Libero Investing Limited, Lanora Finance Limited (Британские Виргинские Острова), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компаний, без получения соответствующего разрешения органов комитета, наличие которого необходимо.
Как отмечает комитет, в итоге предоставил АМКУ разрешение на концентрацию.
Кроме того, АМКУ оштрафовал Lanebrook Limited еще на 210 тыс. грн за нарушение антимонопольного законодательства в виде концентрации через Polyworld (Кипр) акций других трех компаний, предоставив ей соответствующее разрешение.
Справка УНИАН. Evraz - одна из мировых вертикально интегрированных сталелитейных групп, располагающая металлургическими и горнодобывающими предприятиями в России, США, Италии, Чехии, ЮАР и Украине.
По данным компании, на 30 декабря 2011 года доля Романа Абрамовича в Evraz составляла 34,68%, Александра Абрамова - 24,64%, Александра Фролова - 12,32%, Евгения Швидлера - 3,5% (все четверо - через Lanebrook).