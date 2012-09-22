«Живые» активы банка «Киев» присоединят к «Укргазбанку» - Арбузов

Рабочие активы находящегося в госсобственности АКБ «Киев» будут присоединены к другому госбанку - АБ «Укргазбанк», заявил в интервью газете «Зеркало недели» председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов.

«Нерабочая часть активов этого банка (АКБ «Киев» - УНИАН) будет передана в банк плохих активов для государственных банков, создаваемый на базе «Родовида» («Родовид Банка» - УНИАН). «Живая» часть бизнеса будет присоединена к «Укргазбанку»» - сказал глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Министерстве финансов Украины сообщили, что пока не поступало предложений относительно покупки пакетов акций АБ «Укргазбанк» и АКБ «Киев»

Ранее, в конце июля 2012 года Минфин объявил тендер по отбору компании-консультанта в вопросе приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев» для «проведения оценки пакетов акций АБ «Укргазбанк» и ПАО «АКБ «Киев», предоставления рекомендаций по порядку проведения и подготовки плана продажи пакетов акций этих банков, отбора стратегических инвесторов и решения других вопросов, связанных с продажей пакетов акций этих банков».

При этом свои услуги в качестве консультанта предложила только компания Deloitte (ООО «Делойт и Туш»). Компания запросила за свои услуги 16,187 млн грн (с НДС). Однако с учетом того, что предложение компании было единственным, проведенный Минфином тендер считается недействительным.

Дата проведения повторного тендера по отбору консультанта пока неизвестна.

Справка УНИАН. В 2009 году Кабмин потратил около 18 млрд грн бюджетных средств на докапитализацию трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В результате Минфин Украины стал мажоритарным акционеров в каждом из этих финучреждений. Несмотря на вливание значительных сумм в капитал указанных банков, так и не удалось возобновить их нормальную работу. На сегодня все они нуждаются в дополнительной капитализации, которая оценивается в 12,5 млрд грн.

14 сентября 2011 года Кабмин своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк.