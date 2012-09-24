Европейские фондовые рынки в понедельник снижаются

На европейских фондовых рынках в понедельник, 24 сентября, наблюдается снижение.

Как сообщают сайты ведущих европейских бирж, по состоянию на 17:00 по киевскому времени британский индекс FTSE 100 снизился на 0,45%, до 5826,30 пункта, немецкий DAX снизился на 0,53%, до 7411,94 пункта, французский CAC-40 опустился на 1,03%, до 3494,44 пункта.

Одной из возможных причин такого снижения стали негативные макроэкономические данные из Германии. Как сообщает Reuters, деловой климат в Германии ухудшился пятый месяц подряд в сентябре, тогда как аналитики ожидали небольшого роста.