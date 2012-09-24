Индекс UX упал на прошлой неделе из-за фиксации прибыли после роста накануне - эксперты

Снижение индекса UX на прошлой неделе стало результатом фиксации прибыли после роста на 12% на предыдущей неделе.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, хотя UX закрылся в пятницу, 21 сентября, на позитивной ноте, по результатам недели индекс снизился на 3%. Акции «Лугансктепловоза» (-6.8%) упали на прошлой неделе, несмотря на крупный заказ от РЖД. Снижение Северного (-7.0%) и Полтавского (-6.4%) ГОКов связано с сокращением прибыли этих компаний в первом полугодии на 30% и 50% соответственно, что приведет к выплате меньших дивидендов в 2013 году. Выросли Kрюковский ВСЗ (+2.1%) и Aвдеевский КХЗ (+2.5%). Первый подорожал благодаря возможному заказу на поставку пригородных поездов, тогда как последней вырос, скорее всего, на спекуляциях и может завалиться в любой день. Убыток Aвдеевского КХЗ в первом полугодии 2012 года составил 82 млн долл. против прибыли 16 млн долл. в первом полугодии 2011 года.

Аналитики отмечают, что на позитивных новостях из Испании европейский индекс Stoxx 600 в прошлую пятницу вырос на 0,5%. Страна намерена разработать план спасения и официально обратиться к Европейской комиссии за финансовой поддержкой. Однако азиатские рынки сегодня открылись снижением на неудавшихся переговорах канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Франсуа Олланда в отношении регулирования банковского сектора Европы. На текущей неделе в Европе будут опубликованы несколько показателей потребительского доверия. Кроме того, Испания обнародует результаты стресс-теста своей банковской системы.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов 21 сентября повысился на 1,96% - до 1068,02 пункта. Общий объем торгов составил 62,9 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,18% - до 385,38 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 299,6 млн грн.