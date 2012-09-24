Эксперты: на этой неделе у участников украинского рынка акций вряд ли прибавится оптимизма

На текущей неделе у участников рынка украинских акций вряд ли прибавится оптимизма, чтобы вернуть индексы в восходящий тренд.

Такой прогноз высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

Они подчеркивают, что на прошедшей неделе, помимо негативного внешнего фона, вселявшего пессимизм в инвесторов, важным фактором, повлиявшим на состояние отечественного фондового рынка, стал протест биржевого совета Украинской биржи против закона «О депозитарной системе», принятого Верховной Радой 6 июля 2012 года. Закон предусматривает введение нового порядка проведения расчетов по сделкам, заключенным на бирже. В знак протеста биржевой совет принял решение остановить торги на Украинской биржи с 10:00 до 11:00 20 сентября 2012 года. По результатам минувшей недели индекс UX снизился на 2,9% и закрылся в пятницу, 21 сентября, на отметке 1068,02 пункта.

Как отмечают аналитики, фондовые рынки мира закончили прошедшую неделю коррекцией. Американский индекс S&P 500 потерял 0,4%, а британский FTSE – 1,1%. Капитализация развивающихся рынков уменьшилась в еще большей степени.

По словам аналитиков, минувшая неделя началась после не очень приятных событий, произошедших накануне в выходные. В субботу, 15 сентября, в Испании и Португалии прошли массовые демонстрации против сокращения бюджетных расходов. Министры финансов стран Евросоюза на встрече, прошедшей в тот же день на Кипре, не смогли договориться о сроках и принципах создания общеевропейского банковского союза. В течение выходных антияпонские акции протеста и погромы на фоне обострения ситуации вокруг спорных островов Сенкаку охватили 85 городов Китая.

Аналитики считают, что статистические данные, поступавшие в течение прошлой недели из США, были неоднородными. С одной стороны, некоторые показатели рынка недвижимости США в августе оказались неожиданно хорошими. С другой стороны, индекс опережающих показателей указывает на возможность замедления американской экономики в ближайшем будущем.

Аналитики также отмечают, что в Европе на минувшей неделе темой для обсуждения стала проблема возможного отказа стран-должников от помощи Евросоюза. Несмотря на сложное экономическое положение, национальные правительства теперь без энтузиазма обсуждают вопрос выделения финансовой поддержки, так как принятие помощи означает введение политики жесткой бюджетной экономии, что вызывает недовольство граждан и потерю популярности правительства. Правительства стран-должников дали понять, что за помощью они обратятся, когда станет уже совсем плохо. В частности, Италия и Испания будут ждать нового скачка доходности своих госбумаг.

По словам аналитиков, на текущей неделе инвестиционное сообщество будет давать оценку результатам начала продаж iPhone 5. Во вторник 25 сентября канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европейского центробанка Марио Драги должны обсудить состояние евро. В тот же день ожидается выступление М.Драги. Блок важных статистических новостей будет включать производственные данные США и информацию об инфляции и безработице в Германии.