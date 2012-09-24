Укриаинский фондовый рынок в понедельник снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 24 сентября снизился на 1,04% - до 1056,94 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 74 млн грн, из них на фондовом рынке - 30 млн грн, на срочном рынке - 44 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (-3,29%), Авдеевского коксохима (-1,62%), "Мотор Сичи" (-1,34%) и пр.

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник снизился на 0,07% - до 385,10 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 459,5 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 455 млн грн, на облигации предприятий - 2,9 млн грн, на акции - 1,3 млн грн.