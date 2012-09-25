Regal Petroleum в первом полугодии увеличил чистую прибыль в 11,2 раза

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Regal Petroleum в первом полугодии 2012 года увеличила чистую прибыль до 6,49 млн долл. с 0,603 млн долл. в первом полугодии 2011 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету компании, размещенном на ее официальном сайте во вторник, выручка в первом полугодии составила 22,03 млн долл., тогда как в январе-июне-2011 доходы отсутствовали, а в целом за минувший год они составили 19,07 млн долл. при чистой прибыли 6,41 млн долл.

Так же в сообщении отмечается, что валовая прибыль Regal Petroleum за первое полугодие этого года достигла 13 млн долл., операционная – 8,76 млн долл., а за прошедший год в аналогичный период компания понесла убытки соответственно в 1,54 млн долл. и 11,55 млн долл.

«Regal Petroleum на конец июня этого года имела 24,2 млн долл. свободных денежных средств, а к 24 сентября их сумма выросла до 30,3 млн долл. благодаря продаже ряда активов и текущей операционной деятельности», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедовско-Голотовщинское (MEX) и Свиридовское (SV) газоконденсатные месторождения (Полтавская обл.).

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