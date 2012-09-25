Украинская биржа сегодня будет ориентироваться на внешний фон - эксперты

Участники торгов на Украинской бирже сегодня, в отсутствие важных локальных новостей, будут больше ориентироваться на внешний фон.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они отмечают, что все без исключения индексные бумаги Украинской биржи в понедельник, 24 сентября, зафиксировали снижение. При этом «Укрсоцбанк» (-3,3%) оказался в лидерах падения.

По информации аналитиков, ведущие мировые индексы в понедельник зафиксировали незначительное снижение. Индекс делового климата в Германии (IFO) в сентябре снижается 5-й месяц подряд, несмотря на ряд позитивных событий, предпринятых в Европе для сдерживания кризиса. На американской сессии Caterpillar снизил прогнозы прибыли на 2015 год. На данных новостях азиатские рынки открылись снижением.

По словам аналитиков, из важных новостей сегодня ожидается встреча президента ЕЦБ Марио Драги с канцлером Германии Ангелой Меркель. Кроме того, М.Драги выступит с речью на конференции промышленников в Германии. Реакция фондовых индексов на приток ликвидности от ФРС и ЕЦБ оказалась позитивной. Теперь для продолжения роста рисковых активов данное увеличение ликвидности должно привести к росту макропоказателей. Однако пока что этого не произошло: индекс делового климата IFO вчера, а также индекс деловой активности в промышленности PMI на прошлой неделе, продолжили фиксировать спад экономической активности.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 24 сентября, упал на 1,04% - до 1056,94 пункта. Общий объем торгов составил 74 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,07% - до 385,10 пункта. Общий объем торгов составил 459,5 млн грн.