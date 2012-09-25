Минфин на аукционе 25 сентября предложит ОВГЗ с индексированной стоимостью

Министерство финансов Украины на аукционе 25 сентября планирует предложить к продаже только гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком обращения 5 и 7 лет, а также 3-летние индексированные ОВГЗ (дата погашения — 9 сентября 2015 г.).

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, по мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, после очередного привлечения 600 млн долл. на внешних рынках Минфин не испытывает острой нужды в значительных дополнительных привлечениях.

«До завершения предвыборной кампании мы вряд ли увидим рыночные сделки на первичных аукционах», - считает эксперт.

На аукционе по продаже ОВГЗ 18 сентября Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 414,292 млн грн. Минфин удовлетворил две заявки ОВГЗ со сроком погашения 22 мая 2019 года. Доходность составила 14,3%. При этом спрос на ОВГЗ сроком обращения 5 лет отсутствовал.