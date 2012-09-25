Кабмин назначил зампредседателя ГИУ

Кабинет министров своим распоряжением №678 от 19 сентября 2012 года назначил Василия Евдокимова заместителем председателя правления Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Текст распоряжения обнародован на правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №541 от 8 августа 2012 года назначил Валентина Рыбачука главой правления Государственного ипотечного учреждения.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.