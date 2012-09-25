Украинский фондовый рынок к середине дня снизился уже на 1,69%

Украинский фондовый рынок начал вторник ростом. Однако уже по состоянию на 13:00 по киевскому времени индекс Украинской биржи снизился на 1,69%, сообщает сайт биржи. Среди лидеров снижения - акции "Азовстали" (-3,01%), "Укрнафты" (-2,07%), "Донбассэнерго" (-1,98%).

Снижение проходит на негативном внешнем фоне - так как Международный валютный фонд объявил о том, что собирается сократить прогноз мирового роста, а юристы немецкого Бундесбанка начали проверку законности программы приобретения облигаций Европейского Центробанка.