Европейские фондовые рынки во вторник продолжили снижение

На европейских фондовых рынках во вторник, 25 сентября, продолжилось снижение, наблюдающееся на мировых рынках с начала этой недели.

Как сообщают сайты ведущих европейских бирж, по состоянию на 14:00 по киевскому времени британский индекс FTSE 100 снизился на 0,07%, до 5834,51 пункта, немецкий DAX снизился на 0,35%, до 7387,29 пункта, французский CAC-40 опустился на 0,41%, до 3482,78 пункта.

Во вторник стало известно, что Греция может попросить переноса срока погашения облигаций Европейского центробанка или попробовать привлечь дополнительный краткосрочный заем для погашения задолженности. МВФ также объявил о том, что собирается сократить прогноз мирового роста.

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