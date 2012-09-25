Состояние украинского рынка акций является кризисным - иностранный инвестор

Сегодняшнее состояние украинского рынка акций является кризисным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава инвестиционного фонда Santa Lucia Asset Managеment Джеймс Мортон.

"Это настоящий кризис", - отметил он.

По его словам, украинский рынок входит в группу рынков с наихудшей динамикой в этом году. По оценке Д.Мортона, 99% институциональных инвесторов не рассматривают Украину как страну для инвестирования.

По мнению инвестора, основными причинами такого кризисного состояния украинского рынка являются "наихудшие принципы корпоративного управления, а также регуляторная политика, которая наименее защищает права миноритарных акционеров, которые планируют инвестировать в Украину". Д.Мортон отметил, что права миноритарных акционеров в Украине хуже защищены не только по сравнению с Россией, но и с некоторыми африканскими странами.

По мнению Д.Мортона, негативное влияние на рынок может оказать и недавно принятый Верховной Радой Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг», в соответствии с которым, государство для расчетов на рынке создаст единый расчетный центр. По словам инвестора, такая реструктуризация будет однозначно негативно влиять на желание инвесторов инвестировать в украинскую экономику, негативно отразится на эффективности работы фондового рынка.

"Если правительство действительно хочет уничтожить рынок, то оно на правильном пути", - отметил Д.Мортон.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день ряд секторов украинской экономики потенциально являются привлекательными для иностранных инвесторов. В первую очередь, сказал он, речь идет о машиностроении и сельском хозяйстве.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр.

Биржевой совет «Украинской биржи» большинством голосов принял решение провести 18 сентября опрос участников торгов о необходимости приостановки торговли на всех сегментах в знак несогласия с принятой Верховной Радой редакцией Закона "О депозитарной системе Украины".

19 сентября биржевой совет биржи принял решение считать результат опроса достаточным основанием для приостановки торгов с 10:00 до 11:00 20 сентября т.г.

20 сентября «Украинская биржа» с 10:00 до 11:00 приостанавливала свою работу.

В этом же день, 20 сентября, глава биржевого совета, генеральный директор инвест-компании Concorde Capital Игорь Мазепа сообщил журналистам, что «Украинская биржа» может закрыться в случае подписания Президентом Украины Закона "О депозитарной системе Украины".

Справка УНИАН. Инвестиционный фонд Santa Lucia Asset Managment работает в Украине с 1998 года. За это время фондом инвестированы в экономику страны миллионы долларов.