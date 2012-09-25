"Борисполь" привлек более 252 млн грн от размещения облигаций

Госпредприятие "Международный аэропорт "Борисполь" привлекло 252,3 млн грн от размещения в полном объеме облигаций серии I.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Борисполь» планировал разместить 1 млн облигации серий I, J, K, L на сумму 1 млрд грн.

Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. грн. Размер одной серии облигаций составляет 250 млн грн.

Размещение облигаций проводится на фондовой бирже ПФТС и бирже "Перспектива". Андеррайтером выпуска выступит ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Напомним, инвестиционный банк Morgan Stanley, став победителем тендера по отбору организатора выпуска еврооблигаций на 300 млн долл. государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь», в результате отказался от подписания договора.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн. человек.