Индекс Украинской биржи снизился на 0,82%, индекс ПФТС повысился на 0,23%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 25 сентября снизился на 0,82% - до 1048,26 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 71 млн грн, из них на фондовом рынке - 27,8 млн грн, на срочном рынке - 43 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Донбассэнерго" (-1,79%), Авдеевского коксохима (-1,63%), Алчевского меткомбината (-1,16%) и пр.

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 0,23% - до 386,00 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 34,9 млн грн.