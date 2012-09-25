Агентство по рефинансированию жилищных кредитов разместит облигации на 250 млн грн

Публичное акционерное общество «Агентство по рефинансированию жилищных кредитов» решило осуществить дебютный выпуск ипотечных облигаций серии «А» на 250 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, планируется разместить 25 тысяч штук обычных ипотечных облигаций серии «А» путем открытого размещения эмитентом в бездокументарной форме.

Облигации размещаются с целью привлечения средств инвесторов для рефинансирования банков, осуществляющих жилищное ипотечное кредитование физических лиц.

Источником расчетов с владельцами обычных ипотечных облигаций для их погашения и выплаты дохода являются собственные средства ПАО «АРЖК», в том числе доходы, полученные от ипотечных и других активов.

Начать размещение облигаций планируется 22 октября 2012 года, завершить - 21 октября 2013 года.

Размещение облигаций одобрено внеочередным общим собранием акционеров ПАО «АРЖК» 23 апреля 2012 года и решением Наблюдательного совета Общества 20 сентября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Агентство по рефинансированию жилищных кредитов планировало в июне 2012 года выпустить ипотечные облигации на 500 млн грн.

Справка УНИАН. Агентство по рефинансированию ипотечных кредитов было создано в феврале 2012 года. Учредителями агентства выступают ПАО «Ощадбанк», ПАО «Укрэксимбанк», ПАО АБ «Укргазбанк» и ПАО АКБ «Киев». Финансовая компания может выполнять две операции: приобретать права требования по жилищным кредитам и выпускать на их основе ипотечные облигации.