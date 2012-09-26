КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины
09:41, 26 сентября 2012Фондовый рынок
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Информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:
26 сентября:
- Херсонский нефтеперерабатывающий завод;
27 сентября:
- Укрсоцбанк;
- Страховая компания «Рокада»;
- Код-Инвест;
- Крымхлеб;
28 сентября:
- Завод по производству ядерного топлива;
- Агроэлектромонтаж;
- Концерн Хлебпром;
- Кагарлицкий сахарный завод.
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