КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины

09:41, 26 сентября 2012
Фондовый рынок
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Информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:

26 сентября:

- Херсонский нефтеперерабатывающий завод;

27 сентября:

- Укрсоцбанк;

- Страховая компания «Рокада»;

- Код-Инвест;

- Крымхлеб;

28 сентября:

- Завод по производству ядерного топлива;

- Агроэлектромонтаж;

- Концерн Хлебпром;

- Кагарлицкий сахарный завод.

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