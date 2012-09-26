КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины

Информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний: 26 сентября: - Херсонский нефтеперерабатывающий завод; 27 сентября: - Укрсоцбанк; - Страховая компания «Рокада»; - Код-Инвест; - Крымхлеб; 28 сентября: - Завод по производству ядерного топлива; - Агроэлектромонтаж; - Концерн Хлебпром; - Кагарлицкий сахарный завод.

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